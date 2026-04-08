Strategic Aquisitions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Strategic Aquisitions hat am 06.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Strategic Aquisitions ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at