|
08.04.2026 06:31:29
Strategic Aquisitions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Strategic Aquisitions hat am 06.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Strategic Aquisitions ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schließen ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.