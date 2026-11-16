Strategic Education Aktie
WKN DE: A2JRXJ / ISIN: US86272C1036
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16.11.2026 23:45:02
Strategic Education: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Strategic Education (NASDAQ:STRA) announced flat year-over-year third-quarter revenue of $320 million as growth in software and healthcare offset regulatory headwinds in Australia. The company's performance shows how targeted expansion in high-demand degree programs can cushion macro disruptions.
Three things management said stand out.
Education Technology Services (ETS), the division housing digital learning platform Sophia Learning and tuition-benefit software Workforce Edge, remains a prime engine of organic sales growth. Management plans to increase segment investments next year to protect market leadership and speed up product rollouts.
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