Strategic Education Aktie
WKN DE: A2JRXJ / ISIN: US86272C1036
|
26.02.2026 22:49:57
Strategic Education, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Strategic Education, Inc. (STRA) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $37.90 million, or $1.66 per share. This compares with $25.33 million, or $1.05 per share, last year.
Excluding items, Strategic Education, Inc. reported adjusted earnings of $39.81 million or $1.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $323.21 million from $311.45 million last year.
Strategic Education, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.90 Mln. vs. $25.33 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.05 last year. -Revenue: $323.21 Mln vs. $311.45 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategic Education Inc Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Strategic Education mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Strategic Education mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Strategic Education Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategic Education Inc Registered Shs
|69,50
|5,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.