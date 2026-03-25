Strategic Education Aktie
WKN DE: A2JRXJ / ISIN: US86272C1036
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25.03.2026 22:19:05
Strategic Education Insider Sells $238K in Shares as Stock Holds Flat This Past Year
Strategic Education (NASDAQ:STRA), a leader in flexible post-secondary programs, reported a sale by its General Counsel amid a year of moderate share gains. Lizette Benedi Herraiz, General Counsel of Strategic Education, disclosed the sale of 2,982 shares of common stock, valued at approximately $238,000, in an open-market transaction reported on March 20, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($79.88); post-transaction value based on March 18, 2026 market close.* 1-year performance is calculated using March 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Strategic Education Inc Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Strategic Education mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Strategic Education mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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