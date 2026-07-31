Strategic Education mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Strategic Education hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,71 USD gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 337,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 321,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at