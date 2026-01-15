Strategic Environmental Energy Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Strategic Environmental Energy Resources hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen USD umgesetzt.

