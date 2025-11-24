Strategic Investments A-S (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Strategic Investments A-S (A) veröffentlichte am 21.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,070 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Strategic Investments A-S (A) im vergangenen Quartal 36,6 Millionen DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 245,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategic Investments A-S (A) -25,2 Millionen DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at