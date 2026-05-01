Strategic Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Strategic Metals hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategic Metals -0,010 CAD je Aktie generiert.

Strategic Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at