Strategic Student Senior Housing Trust A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Strategic Student Senior Housing Trust A lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Strategic Student Senior Housing Trust A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at