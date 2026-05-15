Strategic Student Senior Housing Trust A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Strategic Student Senior Housing Trust A stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Strategic Student Senior Housing Trust A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 10,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategic Student Senior Housing Trust A 9,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at