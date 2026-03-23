Strategic Student Senior Housing Trust A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Strategic Student Senior Housing Trust A hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategic Student Senior Housing Trust A -0,130 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 9,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,440 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 1,36 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 37,73 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 34,93 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at