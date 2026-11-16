Strategic Student Senior Housing Trust A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Strategic Student Senior Housing Trust A gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Strategic Student Senior Housing Trust A im vergangenen Quartal 10,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategic Student Senior Housing Trust A 9,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at