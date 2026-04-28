OceanFirst Financial Aktie
WKN: 919419 / ISIN: US6752341080
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28.04.2026 21:17:13
Strategic Value Bank Partners Opens $11.6 Million Position in OceanFirst Financial Ahead of Merger
According to an SEC filing dated April 28, 2026, Strategic Value Bank Partners LLC initiated a new position in OceanFirst Financial Corp. (NASDAQ:OCFC), acquiring 627,333 shares. The estimated transaction value was $11.6 million, based on the average closing price during the first quarter of 2026. The quarter-end value of the holding stood at $11.3 million, reflecting both the purchase and subsequent price changes.OceanFirst Financial Corp. is a bank holding company headquartered in New Jersey that provides a full range of community banking and financial services through its principal subsidiary, OceanFirst Bank N.A.Strategic Value Bank Partners is, as its name suggests, a fund laser-focused on the banking sector -- and the timing of its decision to open a fresh position in OceanFirst is worth exploring. OceanFirst’s merger with Flushing Financial Corporation (NASDAQ:FFIC) was announced on Dec. 29, 2025, and Strategic Value initiated its OCFC position sometime in the first quarter of 2026 -- meaning the fund bought in with full knowledge of the pending deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu OceanFirst Financial Corp
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22.04.26
|Ausblick: OceanFirst Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: OceanFirst Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.01.26
|Ausblick: OceanFirst Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu OceanFirst Financial Corp
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