OC Oerlikon / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Strategieumsetzung fortgesetzt; Akquisition von Riri erfolgreich abgeschlossen



03.05.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Konzernumsatz stieg dank Surface Solutions um 5% (währungsbereinigt +11%); der Bestellungseingang war beeinträchtigt durch Auftragsverschiebungen bei Polymer Processing Solutions.



Die operative EBITDA-Marge des Konzerns betrug 15,8%. Surface Solutions war von höheren Inputkosten und Umsatz-Mix-Effekten aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Anlagen und Werkstoffen betroffen.



Wie am 1. März 2023 angekündigt wurde die Übernahme von Riri erfolgreich abgeschlossen. Oerlikon wird damit Marktführerin im Bereich Luxusmetallwaren.



Die Gesamtjahresprognose wird bestätigt. Bei konstanten Wechselkursen wird ein Umsatz von CHF 2,90-2,95 Mrd., inklusive Riri, erwartet. Die operative EBITDA-Marge wird bei 16,0-16,5% liegen. Die Preisbildungs- und vorangekündigten Kostensenkungs-massnahmen sollen sich im Laufe des Jahres 2023 positiv auf die Marge auswirken. Wichtige Kennzahlen für den Oerlikon Konzern per 31. März 2023 (in CHF Mio.) Q1 2023 Q1 2022 Bestellungseingang 681 790 -13,9% Umsatz 735 698 5,4% Operatives EBITDA1 116 120 -3,8% Operative EBITDA-Marge1 15,8% 17,3% -150 Bp Operatives EBIT1 63 66 -4,7% Operative EBIT-Marge1 8,6% 9,5% -90 Bp 1 Abstimmung zwischen operativen und unbereinigten Zahlen siehe Tabelle I und II auf Seite 2 dieser Medienmitteilung. Pfäffikon, Schwyz, Schweiz 3. Mai 2023 Unser Ergebnis im 1. Quartal entsprach unseren Erwartungen und wir sind bei der Umsetzung unserer Strategie auf Kurs, teilte Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, mit. Im Laufe des Jahres 2023 erwarten wir, dass die Margen durch die positiven Effekte von Preisbildungs- und der bereits angekündigten Kostensenkungsmassnahmen gestärkt werden. Mit Riri haben wir unseren Geschäftsbereich Oberflächenlösungen in das Luxussegment diversifiziert. Wir werden unsere mittelfristige Wachstumsstrategie mit Fokus auf Diversifikation, Profitabilität und Nachhaltigkeit weiter fortsetzen, fügte Michael Süss hinzu. Das 1. Quartal entspricht den Erwartungen Der Bestellungseingang des Konzerns sank um 13,9% (währungsbereinigt 9,7%) auf CHF 681 Mio. Der Konzernumsatz wuchs durch Surface Solutions um 5,4% auf CHF 735 Mio. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Konzernumsatz um 10,7%. Das operative EBITDA des Konzerns belief sich im 1. Quartal auf CHF 116 Mio. bzw. auf 15,8% des Umsatzes und verringerte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 150 Basispunkte (Bp). Dies ist auf Mix-Effekte und höhere Inputkosten zurückzuführen. Das operative EBITDA im 1. Quartal 2022 belief sich auf CHF 120 Mio., bzw. auf 17,3% des Umsatzes. Das operative EBIT betrug im 1. Quartal CHF 63 Mio. bzw. 8,6% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 66 Mio., 9,5%). Das EBITDA des Konzerns betrug im 1. Quartal CHF 114 Mio. bzw. 15,5% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 112 Mio., 16,1%) und das EBIT belief sich auf CHF 60 Mio. bzw. 8,1% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 57 Mio., 8,2%). Die Abstimmung zwischen den operativen und den unbereinigten Zahlen ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Tabelle I: Abstimmung operatives EBITDA und EBITDA1 für das 1. Quartal 2023 in CHF Mio. Q1 2023 Q1 2022 Operatives EBITDA 116 120 Kosten aus der Restrukturierung 0 -1 Kosten aus nicht fortgeführten Tätigkeiten2 -1 -4 Kosten aus Übernahmen und Eingliederungen -1 -4 EBITDA 114 112 Tabelle II: Abstimmung operatives EBIT und EBIT1 für das 1. Quartal 2023 in CHF Mio. Q1 2023 Q1 2022 Operatives EBIT 63 66 Kosten aus der Restrukturierung 0 -1 Wertminderungen 0 0 Kosten aus nicht fortgeführten Tätigkeiten2 -2 -5 Kosten aus Übernahmen und Eingliederungen -1 -4 EBIT 60 57 1 Alle Beträge (inklusive Zwischensummen und Summen) sind kaufmännisch gerundet. Bei der Addition der Beträge können sich deshalb Rundungsdifferenzen ergeben. 2 Darin enthalten sind Kosten aus der Aufgabe von Tätigkeiten (Russland und Inline-ePD-Geschäft). Q1 2022 wurde aufgrund der Einstellung des Inline-ePD-Geschäfts angepasst. Divisionsüberblick Division Surface Solutions Wichtige Kennzahlen für die Division Surface Solutions per 31. März 2023 (in CHF Mio.) Q1 2023 Q1 2022 Bestellungseingang 382 376 1,8% Umsatz (mit Dritten) 369 328 12,5% Operatives EBITDA 59 61 -3,4% Operative EBITDA-Marge 15,8% 18,4% -260 Bp Der Bestellungseingang der Division erhöhte sich im Jahresvergleich um 1,8% (währungsbereinigt 6,3%) auf CHF 382 Mio. Der Umsatz steigerte sich um 12,5% (währungsbereinigt 17,5%), was auf die Werkzeugindustrie, die allgemeine Industrie, den Luft- und Raumfahrtbereich und die Energiewirtschaft zurückzuführen ist. Im Vergleich zum 1. Quartal 2022 sank das operative EBITDA um 3,4% auf CHF 59 Mio. bzw. 15,8% des Umsatzes, gegenüber CHF 61 Mio. bzw. 18,4% des Umsatzes, was auf höhere Inputkosten und einen höheren Anteil von Anlagen- und Werkstoff-Verkäufen zurückzuführen ist. Das operative EBIT betrug CHF 23 Mio. bzw. 6,2% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 23 Mio., 7,0%). Das EBITDA betrug CHF 58 Mio. bzw. 15,6% des Umsatzes. Im Vorjahresvergleich betrug es CHF 56 Mio. bzw. 17,0% des Umsatzes. Das EBIT betrug CHF 21 Mio. bzw. 5,6% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 18 Mio., 5,4%). Division Polymer Processing Solutions Wichtige Kennzahlen für die Division Polymer Processing Solutions per 31. März 2023 (in CHF Mio.) Q1 2023 Q1 2022 Bestellungseingang 298 415 -28,0% Umsatz (mit Dritten) 366 369 -1,0% Operatives EBITDA 55 58 -5,2% Operative EBITDA-Marge 15,1% 15,7% -60 Bp In dieser Division war der antizipierte Rückgang der Bestellungen zu verzeichnen, hauptsächlich zurückzuführen auf die Nachfrage im chinesischen Filament-Markt. Der Bestellungseingang sank um 28,0% (währungsbereinigt 24,1%) auf CHF 298 Mio. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 1% auf CHF 366 Mio. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Umsatz um 4,6%, unterstützt durch Lieferungen aus dem grossen Auftragsbestand der vorherigen Jahre. Im Vergleich zum 1. Quartal 2022 sank das operative EBITDA von CHF 58 Mio. bzw. 15,7% des Umsatzes um 5,2% auf CHF 55 Mio. bzw. 15,1% des Umsatzes. Die Marge war durch Mix-Effekte und höhere Inputkosten beeinträchtigt. Das operative EBIT betrug CHF 42 Mio. bzw. 11,3% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 44 Mio., 12,0%). Das EBITDA betrug CHF 55 Mio. bzw. 15,1% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 58 Mio., 15,7%). Das EBIT betrug CHF 41 Mio. bzw. 11,3% des Umsatzes (Q1 2022: CHF 44 Mio., 12,0%). Weitere Informationen Oerlikon wird ihre Ergebnisse an der heutigen Telefonkonferenz präsentieren (Beginn: 10:30 Uhr MESZ). Zur Teilnahme am Webcast klicken Sie bitte auf diesen Link. Wenn Sie an der Fragerunde teilnehmen möchten, wählen Sie sich bitte ein. Land Gebührenpflichtig zum Lokaltarif: Schweiz +41 58 310 50 00 Grossbritannien +44 207 107 06 13 USA +1 631 570 56 13 Die Pressemitteilung inklusive aller Tabellen finden Sie unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Sara Vermeulen Anastasi

Head of Group Communications

Tel.: +41 58 360 98 52

sara.vermeulen@oerlikon.com

www.oerlikon.com Stephan Gick

Head of Investor Relations

Tel: +41 58 360 98 50

stephan.gick@oerlikon.com

www.oerlikon.com Disclaimer OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als Oerlikon bezeichnet) hat erhebliche Anstren­gungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Voll­ständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben. Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momen­tan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als sogenannte Forward Looking Statements zu verstehen. Solche Forward Looking Statements beinhalten und unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell (und insbesondere auch in negativer Art und Weise) von denen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den Forward Looking Statements getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass sich die als Forward Looking Statements zu qualifizierenden Aussagen auch entsprechend verwirklichen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet, und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche Forward Looking Statements zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um damit neuere Erkenntnisse, spätere Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art zu reflektieren. Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Trans­aktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Dieses Dokument (sowie die darin enthaltenen Informationen) stellt keine Grundlage für eine Investitionsentscheidung dar. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.

Ende der Adhoc-Mitteilung