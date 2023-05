Strategische Biosimilars-Partnerschaft EVOTEC und Sandoz arbeiten zusammen -EVOTEC-Aktie nachbörslich grün

Die Partnerschaft beinhaltet eine Option für Sandoz zur nicht-exklusiven Einlizenzierung der proprietären J.Design-Technologie von Just - EVOTEC Biologics, teilte das Unternehmen mit. Just wird unmittelbar einen zweistelligen Millionenbetrag als Vorabzahlung erhalten sowie weitere zukünftige Zahlungenvon 640 Millionen US-Dollar, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen. Hinzu kommen Zahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe in Abhängigkeit vom Voranschreiten der kommerziellen Herstellung und der Ausübung der Lizenz.

FRANKFURT (Dow Jones)