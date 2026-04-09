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09.04.2026 10:39:02

Strategische Expansion von AUSTRIACARD HOLDINGS im Nahen Osten: Allianz mit MDS SI TSS (Teil von MDS SI) und wegweisende Vertragsunterzeichnung für die GaiaB™ KI-Infrastruktur


EQS-Media / 09.04.2026 / 10:39 CET/CEST

Pressemitteilung

Strategische Expansion von AUSTRIACARD HOLDINGS im Nahen Osten: Allianz mit MDS SI TSS (Teil von MDS SI) und wegweisende Vertragsunterzeichnung für die GaiaB™ KI-Infrastruktur

Wien, 9. April 2026: AUSTRIACARD HOLDINGS AG gibt die Gründung einer strategischen Allianz mit MDS SI Technology & Security Solutions, einem Unternehmen der MDS SI Group, bekannt, das die zentrale Rolle als Value-Added Reseller und Systemintegrator für die innovative GaiaB™ Appliance-Plattform in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) übernimmt.

MDS SI, eine Tochtergesellschaft der MIDIS Group – dem führenden Technologieunternehmen im Nahen Osten, Osteuropa und Afrika – verfügt über ein weitreichendes Netzwerk von mehr als 170 Tochtergesellschaften und genießt einen langjährigen Ruf als vertrauenswürdiger Partner globaler Technologieführer. Die Entscheidung von MDS SI TSS für AUSTRIACARD ist ein eindeutiges Bekenntnis zur technologischen Überlegenheit der GaiaB™-Plattform.

In einer Zeit, in der digitale Souveränität und Datenschutz zu zentralen geostrategischen Prioritäten geworden sind, stellt diese Zusammenarbeit einen bedeutenden Meilenstein dar. Durch die Nutzung der starken operativen Präsenz von MDS sichert sich AUSTRIACARD einen privilegierten Zugang zu den höchsten Ebenen des öffentlichen Sektors sowie zu den Märkten für Finanzdienstleistungen und Telekommunikation, die eine exponentielle Nachfrage nach sicheren, lokal betriebenen Sovereign-AI-Infrastrukturen verzeichnen.

Die Unmittelbarkeit und Dynamik dieser Allianz werden bereits durch die Unterzeichnung des ersten bedeutenden Vertrags in den VAE unter Beweis gestellt. Diese Entwicklung liefert einen greifbaren Beleg dafür, dass die GaiaB™-Plattform die strengsten internationalen Anforderungen an Datensouveränität und kompromisslose Betriebssicherheit erfüllt.

Das Management von AUSTRIACARD HOLDINGS ist der Überzeugung, dass diese strategische Positionierung in zukunftsweisenden Märkten wie den VAE – gemeinsam mit Partnern vom Kaliber der MDS SI Group – die Fähigkeit zur Durchführung komplexer Großprojekte sicherstellt. Gleichzeitig werden damit optimale Voraussetzungen für die Generierung stabiler, wiederkehrender Einnahmen geschaffen, indem bestehende Infrastrukturen ausgebaut und zusätzliche KI-Anwendungen eingesetzt werden.

AUSTRIACARD HOLDINGS investiert weiterhin systematisch in modernste Technologien und festigt seine Position als einer der robustesten und zuverlässigsten internationalen Anbieter von Lösungen, die digitale Sicherheit mit operativer Exzellenz verbinden.

 

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ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Ansprechpartner:  Theoni Dimopoulou, Group Communications & Marketing Manager

Tel.:  T: +43 (1) 61065 - 355

E-Mail:  t.dimopoulou@austriacard.com  

Website:  www.austriacard.com

Symbol:  ACAG

ISIN:  AT0000A325L0

Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market), Athener Börse (Main Market)



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Schlagwort(e): Forschung/Technologie

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2305784

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2305784  09.04.2026 CET/CEST

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