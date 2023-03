Strategische Partnerschaft zwischen Deutsche Post DHL und Poste Italiane

Die Vereinbarung bestehe aus vier Kernpunkten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Demnach soll DHL eCommerce Solutions den Straßentransport von Paketen für Poste Italiane in europäische Länder übernehmen. Auch soll italienischen Kunden eine größere Auswahl und Flexibilität bei weltweiten premium Expressdiensten angeboten werden.

Poste Italiane soll laut Mitteilung Pakete von DHL eCommerce Solutions und DHL Paket Deutschland in Italien zustellen. Schließlich wurde vereinbart, dass DHL eCommerce Solutions und Poste Italiane in ein Joint Venture investieren, um ein nachhaltiges Packstations-Netzwerk in Italien aufzubauen.

"Indem wir die hervorragende nationale Infrastruktur und das Potenzial von Poste Italiane auf den internationalen Märkten mit unserem globalen Netzwerk und unserer Expertise im internationalen Handel kombinieren, bündeln wir unsere individuellen Stärken für eine hochsynergetische Partnerschaft", so Tobias Meyer, designierter Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group.

