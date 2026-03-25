Aditya Birla Capital Aktie
WKN DE: A2DU5Y / ISIN: INE674K01013
|Royal Challengers Bengaluru
|
25.03.2026 16:19:41
Strategische Wende bei Diageo: Spirituosenriese kassiert Milliarden für Cricket-Sparte - Aktie höher
Der britische Spirituosenkonzern teilte am Mittwoch mit, dass seine indische Tochtergesellschaft United Spirits eine Vereinbarung über den vollständigen Verkauf von Royal Challengers Sports Private getroffen habe, dem Eigner von Männer- und Frauen-Cricketteams. Mit dem Schritt wird eine strategische Überprüfung abgeschlossen, die im vergangenen Jahr eingeleitet worden war.
Zu dem Konsortium, das das Geschäft übernimmt, gehören laut Diageo der unbefristete Private-Equity-Fonds von Blackstone, das in den USA ansässige Venture-Capital-Unternehmen Bolt Ventures sowie die indischen Unternehmen Aditya Birla Group und The Times of India Group.
Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung des Board of Control for Cricket in India, so Diageo.Für die Diageo-Aktie geht es am Mittwoch daraufhin im Londoner Handel zeitweise um 0,92 Prozent auf 13,75 GBP nach oben.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:05
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|KORREKTUR: Diageo verkauft Cricket-Team für 1,5 Mrd EUR an Finanzkonsortium (Dow Jones)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|26.03.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aditya Birla Capital Ltd Registered Shs
|315,25
|3,89%
|Blackstone
|94,41
|-0,78%
|Diageo plc
|15,95
|-0,93%
|Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|63,00
|-0,79%
|United Spirits Limited Registered Shs
|1 310,00
|-1,46%