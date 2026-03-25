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Aditya Birla Capital Aktie

Aditya Birla Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DU5Y / ISIN: INE674K01013

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Royal Challengers Bengaluru 25.03.2026 16:19:41

Strategische Wende bei Diageo: Spirituosenriese kassiert Milliarden für Cricket-Sparte - Aktie höher

Strategische Wende bei Diageo: Spirituosenriese kassiert Milliarden für Cricket-Sparte - Aktie höher

Milliarden-Deal im indischen Sport: Der Spirituosenriese Diageo trennt sich von seinem Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru.

Diageo gibt sein indisches Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru für 166,6 Milliarden indische Rupien (1,53 Milliarden Euro) an ein von Blackstone unterstütztes Konsortium ab.

Der britische Spirituosenkonzern teilte am Mittwoch mit, dass seine indische Tochtergesellschaft United Spirits eine Vereinbarung über den vollständigen Verkauf von Royal Challengers Sports Private getroffen habe, dem Eigner von Männer- und Frauen-Cricketteams. Mit dem Schritt wird eine strategische Überprüfung abgeschlossen, die im vergangenen Jahr eingeleitet worden war.

Zu dem Konsortium, das das Geschäft übernimmt, gehören laut Diageo der unbefristete Private-Equity-Fonds von Blackstone, das in den USA ansässige Venture-Capital-Unternehmen Bolt Ventures sowie die indischen Unternehmen Aditya Birla Group und The Times of India Group.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung des Board of Control for Cricket in India, so Diageo.

Für die Diageo-Aktie geht es am Mittwoch daraufhin im Londoner Handel zeitweise um 0,92 Prozent auf 13,75 GBP nach oben.

Von Adria Calatayud

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Bildquelle: Diageo,CARL COURT/AFP via Getty Images

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26.03.26 Diageo Overweight Barclays Capital
25.03.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Diageo Neutral UBS AG
25.03.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
25.03.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 63,00 -0,79% Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
United Spirits Limited Registered Shs 1 310,00 -1,46% United Spirits Limited Registered Shs

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