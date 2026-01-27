Amer Sports Incorporation Registered Shs Aktie

Amer Sports Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A400P6 / ISIN: KYG0260P1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Teilübernahme 27.01.2026 07:05:00

Strategischer Einstieg: Anta kauft PUMA-Anteil weit über Börsenkurs

Strategischer Einstieg: Anta kauft PUMA-Anteil weit über Börsenkurs

PUMA bekommt einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports übernimmt einen Anteil von 29,06 Prozent an PUMA von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro.

Anta, Eigentümer von Marken wie Fila und Jack Wolfskin, übernimmt 43,01 Millionen PUMA-Aktien zum Preis von 35 Euro das Stück. Die Aktie war am Montag mit 21,63 Euro aus dem Handel gegangen.

Monatelang war spekuliert worden, dass mehrere Unternehmen um eine Beteiligung an PUMA wetteiferten. PUMA befindet sich im Umbau, seit der ehemalige Adidas-Manager Arthur Hoeld im Jahr 2025 die Führung übernommen hat.

Die Aktien von PUMA standen im vergangenen Jahr aufgrund vielfältiger Herausforderungen stark unter Druck, darunter die Auswirkungen der US-Zölle. Das Unternehmen versucht, seine Produktpalette zu modernisieren, um die Nachfrage zu stützen, überschüssige Lagerbestände abzubauen und die Kosten in den Griff zu bekommen.

Im Oktober kündigte PUMA an, weitere 900 Arbeitsplätze zu streichen und damit sein Kostensenkungsprogramm auszuweiten. Ziel ist es, ab 2027 wieder zu wachsen, während eine Strategie zur Neuausrichtung der Marke umgesetzt wird.

Anta kann mit dem Deal seine Präsenz außerhalb Chinas ausbauen. Der Konzern hat zuletzt in wichtigen Märkten Südostasien, Nordamerika und Europa expandiert. Mit dem Erwerb der PUMA-Anteile "wird erwartet, dass die Gruppe ihre Präsenz und Markenbekanntheit auf dem globalen Sportartikelmarkt weiter stärkt", hieß es am Dienstag.

Obwohl der Schritt wahrscheinlich kaum Auswirkungen auf die Gewinne in den Jahren 2025 und 2026 haben werde, dürfte er die globale Marktpositionierung von Anta weiter stärken, meinen die Analysten von DBS Group Research. Anta könne in Europa starke Marktanteile gewinnen und gleichzeitig "die Möglichkeit schaffen, PUMAs Präsenz in China und Asien auszubauen", schrieben sie.

Die Analysten von Jefferies sind jedoch der Ansicht, dass der Deal Verwässerungsrisiken birgt, die die langfristigen Vorteile für Anta deutlich überwiegen. "Wir hatten bereits das Gefühl, dass die Marke Anta vor Herausforderungen steht, die auf strategische Fehltritte zurückzuführen sind", und diese Übernahme könnte die Managementressourcen weiter binden, schrieben sie. Da PUMA in China bereits sehr bekannt sei, könnte Anta zudem Schwierigkeiten haben, "ein Gefühl von Markenfrische" einzubringen, fügten sie hinzu.

Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen werden. Anta Sports ist auch der größte Aktionär bei Amer Sports, zu der Marken wie Wilson, Peak Performance und Atomic gehören.

Von P.R. Venkat und Kimberley Kao

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

PUMA-Aktie in Grün: Chinesische Anta zeigt Interesse an PUMA-Beteiligung von Pinault

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com,Robert Ascroft/ PUMA

Nachrichten zu Amer Sports Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Amer Sports Incorporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amer Sports Incorporation Registered Shs 37,87 0,40% Amer Sports Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen