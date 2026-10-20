Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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20.10.2026 12:15:00
Strategist Tom Lee says he’s buying the AI stock dip, and Cisco holds the key
Strategist Tom Lee says investors should not shrink from the pullback in stocks surrounding AI investment fears. He points to Cisco’s history as one reason to buy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Cisco Inc.
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20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
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16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
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16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
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|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
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|UBS AG
|14.05.26
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.