Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Bilanz im Blick
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29.10.2026 21:30:56
Strategy-Aktie unter Druck: Anleger nach Quartalszahlen ernüchtert
Strategy hat für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 44,75 US-Dollar ausgewiesen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 8,42 US-Dollar je Anteilschein erzielt worden war. Analysten hatten den EPS im Vorfeld auf 20,19 US-Dollar geschätzt.
Beim Umsatz ging es im abgelaufenen Jahresviertel von 128,7 Millionen US-Dollar auf 125,4 Millionen US-Dollar nach unten. Hier hatten Analysten einen Umsatz von 127,8 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von Strategy reagiert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Kursverlust von 1,76 Prozent auf 139,44 US-Dollar.
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at
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