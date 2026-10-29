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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Bilanz im Blick 29.10.2026 21:30:56

Strategy-Aktie unter Druck: Anleger nach Quartalszahlen ernüchtert

Strategy-Aktie unter Druck: Anleger nach Quartalszahlen ernüchtert

Strategy hat am Donnerstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Zahlen aus.

Strategy hat für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 44,75 US-Dollar ausgewiesen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 8,42 US-Dollar je Anteilschein erzielt worden war. Analysten hatten den EPS im Vorfeld auf 20,19 US-Dollar geschätzt.

Beim Umsatz ging es im abgelaufenen Jahresviertel von 128,7 Millionen US-Dollar auf 125,4 Millionen US-Dollar nach unten. Hier hatten Analysten einen Umsatz von 127,8 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Strategy reagiert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Kursverlust von 1,76 Prozent auf 139,44 US-Dollar.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegten sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
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