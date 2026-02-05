|Bitcoin-HODLER mit Bilanz
|
05.02.2026 22:22:00
Strategy-Aktie verliert: Bitcoin-HODLER legt durchwachsene Zahlen vor
Strategy erzielte im vierten Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden US-Dollar bzw. 42,93 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Im Vergleich dazu lag der Nettoverlust im vierten Quartal 2024 bei 670,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,03 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust betrug im vierten Quartal 2025 12,6 Milliarden US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024.
Der Quartalsumsatz von Strategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 123,0 Millionen US-Dollar, nach 116,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 116,7 Millionen US-Dollar geschätzt.
Strategy weist für das Geschäftsjahr 2025 eine Bitcoin-Rendite von 22,8 Prozent aus. Zum 1. Februar hält das Unternehmen 713.502 Bitcoin und verfügt über Cash-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar.
Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Strategy-Aktie zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 106,12 US-Dollar. Allerdings hatte die Aktie im regulären Handel bereits mehr als 17 Prozent an Wert verloren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Strategy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.