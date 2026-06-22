Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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22.06.2026 16:30:08
Strategy Buys 520 Bitcoin, Adds $300M To Dollar Reserve To Bolster STRC
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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16:02
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
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18.06.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
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18.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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18.06.26
|Optimismus in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Montag stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendierte aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.