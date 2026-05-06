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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Zahlen präsentiert 06.05.2026 16:55:00

Strategy enttäuscht beim Ergebnis - Umsatz legt zu: Aktie tiefer

Strategy enttäuscht beim Ergebnis - Umsatz legt zu: Aktie tiefer

Die Quartalsbilanz von Strategy war einer der meist erwarteten Termine am Dienstag. So fielen die Zahlen des Bitcoin-HODLers aus.

Strategy hat das erste Geschäftsquartal 2026 abermals mit roten Zahlen beendet. Das Minus je Aktie belief sich auf 38,25 US-Dollar nach -16,49 US-Dollar beim EPS vor Jahresfrist. Analysten hatten zuvor erwartet, dass der Verlust je Anteilsschein bei 18,98 US-Dollar liegen würde - damit schlug sich Strategy deutlich schlechter als erwartet.

Der Umsatz lag mit 124,3 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vergleichswert des Vorjahres (111,07 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (116,6 Millionen US-Dollar).

Das Unternehmen hat aktuell 818.334 Bitcoin in seinem Besitz, die Bargeldbestände sind mit 2,21 Milliarden Dollar niedriger als erwartet.

Die Strategy-Aktie zeigt sich daraufhin an der NASDAQ zeitweise 0,89 Prozent tiefer auf 185,28 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strategy

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