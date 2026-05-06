Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Zahlen präsentiert
|
06.05.2026 16:55:00
Strategy enttäuscht beim Ergebnis - Umsatz legt zu: Aktie tiefer
Strategy hat das erste Geschäftsquartal 2026 abermals mit roten Zahlen beendet. Das Minus je Aktie belief sich auf 38,25 US-Dollar nach -16,49 US-Dollar beim EPS vor Jahresfrist. Analysten hatten zuvor erwartet, dass der Verlust je Anteilsschein bei 18,98 US-Dollar liegen würde - damit schlug sich Strategy deutlich schlechter als erwartet.
Der Umsatz lag mit 124,3 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vergleichswert des Vorjahres (111,07 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (116,6 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen hat aktuell 818.334 Bitcoin in seinem Besitz, die Bargeldbestände sind mit 2,21 Milliarden Dollar niedriger als erwartet.
Die Strategy-Aktie zeigt sich daraufhin an der NASDAQ zeitweise 0,89 Prozent tiefer auf 185,28 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Strategy
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
18:02
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06:00
|Vodafone’s slow-burn strategy is starting to pay off (Financial Times)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|156,16
|-2,29%