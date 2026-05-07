Strategy (ex MicroStrategy): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Strategy (ex MicroStrategy) präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 38,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -16,490 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 124,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 111,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at