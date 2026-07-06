Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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06.07.2026 19:43:00
Strategy is losing a lot of money on bitcoin. Here’s why it’s selling anyway.
Strategy sold more than 3,000 bitcoins to raise cash to pay dividends on its preferred stock — something Executive Chair Michael Saylor had previously said it didn’t need to do.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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