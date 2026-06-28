Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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28.06.2026 12:50:00
Strategy Just Fell Below $100 for the First Time Since Early 2024. Is MSTR a Buy, Sell, or Hold Right Now?
If you own any Bitcoin, it hasn't been an easy ride over the past eight months. Since the top cryptocurrency reached a peak price of $126,198.07 in October last year, it has fallen 52% (as of June 24).As the world's largest holder of Bitcoin, with 847,363 units on the balance sheet, it has been an even more troubling period for Strategy (NASDAQ: MSTR), formerly known as MicroStrategy. The enterprise software business, which morphed into a Bitcoin treasury company, has seen its share price skyrocket 723% in the past six years. But it's 80% off its record. And it now trades below $100 for the first time since early 2024.Is Strategy a buy, sell, or hold right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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