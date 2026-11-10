Strathcona Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Strathcona Resources hat am 08.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,39 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,23 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 929,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at