Strathcona Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Strathcona Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,68 CAD gegenüber 0,880 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 929,7 Millionen CAD, gegenüber 1,18 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at