Strathcona Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Strathcona Resources hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,18 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,960 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 992,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strathcona Resources 1,33 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at