Strathmore Plus Uranium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Strathmore Plus Uranium hat sich am 23.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Strathmore Plus Uranium ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at