Strattec Security gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Strattec Security präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,01 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 151,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,00 USD beziffert, während im Vorjahr 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 579,39 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 565,07 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at