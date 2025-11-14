Stratus Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stratus Properties hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,62 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen USD, gegenüber 8,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at