Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
30.03.2026 06:31:29

Stratus Properties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stratus Properties stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Stratus Properties einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stratus Properties in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 29,91 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,18 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen