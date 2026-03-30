Stratus Properties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stratus Properties stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Stratus Properties einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stratus Properties in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 29,91 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,18 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at