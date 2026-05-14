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14.05.2026 06:31:29
Stratus Properties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stratus Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stratus Properties ein EPS von -0,360 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,80 Prozent auf 3,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stratus Properties 5,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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