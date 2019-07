Straubinger Tagblatt: AfD - Der Höcke-Gehalt nimmt zu

Straubing (ots) - Den gemäßigteren Kräften fehlt Willen und Kraft, sich gegen den zunehmenden Einfluss Björn Höckes zu wehren. Erst recht, wenn die AfD bei den Urnengängen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen so stark abschneidet, wie es die Umfragen erwarten lassen. So nimmt der Höcke-Gehalt der AfD immer weiter zu. Für die bürgerlicheren Kräfte in der Partei, enttäuschte Unionswähler, Euroskeptiker und Wertkonservative, rächt sich jetzt bitter, dass sie die vermeintliche Minderheit an ihrem rechten Rand zu lange gewähren ließen. Jetzt droht ihnen, dass die Rechtsextremen die AfD bald nicht mehr nur im Osten dominieren.

