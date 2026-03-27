Strauss Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Strauss Group hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,09 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strauss Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 ILS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,19 Prozent auf 2,01 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,47 ILS. Im Vorjahr waren 5,35 ILS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Strauss Group mit einem Umsatz von insgesamt 7,82 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,09 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 10,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at