Strauss Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Strauss Group hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,81 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strauss Group 0,550 ILS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,84 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 1,88 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at