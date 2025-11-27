Strauss Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Strauss Group hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strauss Group ein EPS von 0,850 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,05 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,87 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at