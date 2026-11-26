Strauss Group gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,67 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,84 Prozent auf 1,89 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,05 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at