Strawberry Fields REIT Aktie
WKN DE: A40DLK / ISIN: US8631821019
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15.09.2026 23:07:11
Strawberry Acquires Missouri Hospital Campus
(RTTNews) - On Tuesday, Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) announced that it recently completed the acquisition of a hospital campus in Marshall, Missouri. The campus comprises a 60-bed hospital, 99-bed skilled nursing facility and medical office building.
The campus was added to an existing Master Lease with an affiliate of American Medical Administrators, formerly known as Reliant Care Group. After the acquisition, the Company now owns and leases 21 healthcare facilities in Missouri.
On the NYSE in the after hours, the shares were trading at $13.93, after closing Tuesday's trading 0.14 percent down.
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