Strawberry Fields REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Strawberry Fields REIT hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strawberry Fields REIT 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strawberry Fields REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,0 Millionen USD im Vergleich zu 37,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at