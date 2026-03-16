Stream hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stream hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,230 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,45 JPY gegenüber 0,150 JPY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Stream 32,77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at