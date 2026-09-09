Stream präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stream präsentierte am 08.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,960 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Stream im vergangenen Quartal 8,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stream 8,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at