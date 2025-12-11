Stream verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stream veröffentlichte am 08.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,51 JPY gegenüber 0,130 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at