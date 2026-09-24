Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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24.09.2026 08:35:00
Streaming: Disney erhöht US-Preise zum vierten Mal in vier Jahren
Das werbefreie Disney+ kostet in den USA künftig 21,50 US-Dollar im Monat. Eine Preiserhöhung für Deutschland hat Disney bislang nicht angekündigt.
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