Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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24.09.2026 08:35:00

Streaming: Disney erhöht US-Preise zum vierten Mal in vier Jahren

Disney+-Logo auf Fernseher, auf den eine Fernsteuerung gerichtet ist

Das werbefreie Disney+ kostet in den USA künftig 21,50 US-Dollar im Monat. Eine Preiserhöhung für Deutschland hat Disney bislang nicht angekündigt.

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