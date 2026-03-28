Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.03.2026 16:45:00
Streaming Wars: 1 Netflix Rival Dominating the Industry
When it comes to video entertainment, Netflix needs no introduction. It counts 325 million subscribers in more than 190 countries. And it generated $45 billion in revenue in 2025.This streaming stock has skyrocketed 838% in the past 10 years (as of March 25), a performance that certainly gets a lot of attention. Investors focused on Netflix need to look at another dominant company, however. It's a notable winner in the streaming wars.But Netflix also has some serious competition out there from a well-known tech giant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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