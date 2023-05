Streamingdienst RTL+ nun für Vodafone TV-Kunden als App verfügbar

Mehr Auswahl an exklusiven Filmen, Serien, Shows, Nachrichten und DokumentationenRTL+ Neukunden bekommen zum Einstieg einen Probemonat gratisGute Nachrichten für GigaTV-Kunden: Der Streamingdienst RTL+ ist ab sofort auf der TV-Plattform von Vodafone als vorinstallierte App verfügbar. Zunächst auf dem Kabelreceiver GigaTV Cable Box 2 und in Kürze dann auch auf der GigaTV Cable Box 1. Zudem ist die RTL+ App auf den Vodafone OTT-Boxen ‚GigaTV Net Box‘ und ‚Apple TV 4K‘ zum Download in den jeweiligen App Stores verfügbar.Mit über 4 Millionen Abonnenten ist RTL+ der führende deutsche Streamingdienst und bietet Zuschauern ein qualitativ hochwertiges und vielfältiges Angebot für die breite Masse: von Fiction und Reality über Sport und Dokumentationen bis zu attraktiven Lizenzserien- und filmen.Mit über 4 Mio. Abonnentenist RTL+ der führende deutsche TV-Streamingdienst.Voraussetzung für den Zugang zur RTL+ App ist ein Abonnement des Streamingdienstes. Das RTL+ Premium-Paket, das unter anderem exklusive Filme, Serien und Shows sowie zahlreiche TV-Highlights bereits vor der TV-Ausstrahlung in HD-Qualität umfasst, kostet monatlich 6,99 Euro. Es ist flexibel kündbar mit einer Frist von 30 Tagen. Neukunden bekommen zum Einstieg einen Probemonat gratis.Marc Albers, Bereichsleiter Breitband bei Vodafone: „Mit RTL+ integrieren wir den führenden deutschen Streamingdienst in GigaTV. Die App ist eine großartige Ergänzung zu unserem schon heute sehr umfangreichen TV- und Entertainment-Angebot. Durch die Partnerschaft mit RTL+ profitieren unsere GigaTV-Kunden von noch mehr Auswahlmöglichkeiten und erhalten Zugang zu einer breiten Auswahl an Filmen, Serien, Shows, Nachrichten und Dokumentationen.“Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland: „Mit einem Marktanteil von knapp 8 Prozent ist RTL+ schon jetzt ein Top Player im Streaming-Markt. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Vodafone noch mehr Menschen mit unserem vielfältigen und hochwertigen Entertainment-Angebot erreichen können.” Entstanden ist die RTL+ App in Zusammenarbeit mit der Teravolt GmbH aus Hamburg, die sich auf die Entwicklung von Apps spezialisiert hat.Der Beitrag Streamingdienst RTL+ nun für Vodafone TV-Kunden als App verfügbar erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.