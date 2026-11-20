Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.11.2026 21:39:23
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
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|13.11.26
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|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
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|17.11.26
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|16.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
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|Bernstein Research
|16.11.26
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|13.11.26
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