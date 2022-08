Street Cred Capital wählt Synchronoss, um Personal Cloud als Teil seines Finanzierungsprogramms für mobile Geräte anzubieten

Finanzunternehmen bietet einzigartige Marktchance, die Personal-Cloud-Lösung von Synchronoss weiterzuverkaufen und den Wert von Gerätefinanzierungen zu steigern

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute bekannt gegeben, dass Street Cred Capital eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um Vertriebspartner für die Personal-Cloud-Mehrwertlösung des Unternehmens zu werden. Das Personal-Cloud-Produkt von Synchronoss bietet eine schlüsselfertige Lösung für Unternehmen, die eine Personal Cloud als Mehrwertdienst integrieren oder bündeln möchten.



Street Cred Capital bietet führenden nordamerikanischen Netzbetreibern, Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern sechs Kreditproduktoptionen für die Finanzierung neuer Geräte und Mehrwertlösungen an. Durch die Integration in das Online- und Point-of-Sale-Einkaufserlebnis sowie in das Kreditantragsverfahren macht Street Cred Capital den Kauf von Produkten und ergänzenden Dienstleistungen extrem einfach und erschwinglich, was die Verkaufsleistung deutlich verbessert und den Umsatz erhöht.

Die Synchronoss-Lösung ermöglicht es Street Cred Capital, bei jedem finanzierten Kauf ein Personal-Cloud-Paket zu einem vergünstigten Preis anzubieten. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht Abonnenten die Sicherung, Synchronisierung und Organisation eines breiten Spektrums an digitalen Dateien zwischen Geräten und der Cloud. Abonnenten können die Cloud über 12-, 18- und 24-monatige Kreditpläne finanzieren. Dabei liegt der Wert eines jeden Abonnements zwischen 50 und 400 US-Dollar, je nach gewähltem Plan.

Über sein Ökosystem von mobilen Vertriebskanälen bietet Street Cred Capital Finanzierungslösungen für fast 32 Millionen Kunden an. Personal Cloud ist ideal für Mobilfunknetzbetreiber und Mobilfunkanbieter, Internet Service Provider, Sicherheitsüberwachungsunternehmen sowie Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Kreditgeber, um neue, umsatzsteigernde Lösungen und Mehrwertpakete anzubieten.

"Wir haben unsere Synchronoss Cloud-Lösungen erfolgreich erweitert, um die Bedürfnisse von globalen Dienstleistern, Versicherungen und Einzelhändlern zu erfüllen – Street Cred wird eine aufregende neue Marktchance für unsere persönliche Cloud-Plattform darstellen", sagte Jeff Miller, Präsident und CEO von Synchronoss.

"Wir nutzen unsere umfangreiche Erfahrung in der Mobilfunkbranche und konzentrieren uns darauf, erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um unser Finanzierungsprogramm zu verbessern und unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten", so Clint Fayling, CEO von Street Cred Capital. "Personal Cloud bietet einen ergänzenden Mehrwertdienst, der problemlos mit jedem Finanzierungsangebot von Street Cred kombiniert werden kann, um den durchschnittlichen Bestellwert und den Customer Lifetime Value für unsere Netzbetreiber, Mobilfunkanbieter und Einzelhandelspartner zu erhöhen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Synchronoss bei der Bereitstellung von Personal-Cloud-Lösungen."

Über Street Cred Capital

Street Cred Capital stellt der Mobilfunkbranche – und ihren Kunden – die besten Kreditlösungen bereit. Street Cred, ein führendes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Colorado, bietet schnelle und erschwingliche Kredit-Tools an, die es Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern ermöglichen, ihr Geschäft auszubauen. Durch die Bereitstellung eines konfigurierbaren Portfolios von Kreditprodukten und -dienstleistungen, die Verbraucher mit branchenführenden Kreditgebern zusammenbringen, bietet Street Cred eine optimierte Kundenqualifizierung, die höchsten Bewilligungsquoten und die wettbewerbsfähigsten Kundentarife auf dem Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.streetcredcapital.com .

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) entwickelt Software, mit der Unternehmen weltweit zuverlässig und ansprechend mit ihren Kunden in Verbindung treten können. Die Produktpalette des Unternehmens trägt dazu bei, Netzwerke zu optimieren, Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, um so neue Einnahmequellen freizusetzen, Kosten zu senken und Markteinführungen zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen auf die Produkte von Synchronoss, um mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, im Einklang zu bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com .

